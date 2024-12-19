РИА «Новости»: ВСУ могут использовать F-16 для наступления на Россию

Украина может воспользоваться истребителями F-16 при попытке наступления на Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Некоторые специалисты предположили, что украинская армия решится на наступление в ближайшие недели, до инаугурации будущего американского лидера Дональда Трампа.

При таком развитии событий ВСУ используют F-16 для ударов по важным целям на поле боя. Это штабы, склады со снарядами, скопления боевой техники.

F-16 — это самый известный истребитель четвертого поколения. С 1978-го года создали более 4600 машин разных модификаций. Ими пользуются армии 25 стран мира.

Ранее российский президент Владимир Путин на прямой линии заявил, что выпущенную из российской системы «Орешник» ракету никто не сможет сбить. Он предложил Западу в качестве эксперимента выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить новейший снаряд.

До этого Путин заявил, что при групповом применении ракета «Орешник» сопоставима по мощи с использованием ядерного оружия.