Путин напомнил об отсутствии шансов сбить «Орешник»

Никто не сможет перехватить выпущенную из системы «Орешник» ракету. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.

Он предложил Западу в случае сомнений выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там средства ПВО и попробовать сбить новейший снаряд.

«Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль и посмотрим, что получится. Я думаю, что [это] интересно и полезно для нас и американской стороны», — объяснил Путин.

Основой для баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стали разработки прошлых лет. Военные инженеры согласовали идею производства комплекса с Минобороны, а затем решение одобрил президент.

Путин во время прямой линии признался, что не знает, откуда пошло название для новейшей разработки.