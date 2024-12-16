Путин сравнил применение «Орешника» и ядерного оружия
Путин: «Орешник» при групповом применении сопоставим по мощи с ядерным оружием
Баллистическая ракета «Орешник» при групповом применении сопоставима по мощи с использованием ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
«При комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно это сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия», — заявил он.
Президент назвал безопасность государства целью серийного выпуска «Орешника». По мнению лидера страны, нужно всегда держать нестратегические ядерные силы в условиях роста геополитической напряженности.
Это уже не первый раз, когда глава государства сравнивает ракету с ядерным вооружением. Ранее он делал такое заявление в ноябре на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Путин заявил, что в случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным.
Тогда же президент раскрыл принцип работы ракеты. По его словам, все, что находится в эпицентре взрыва от «Орешника», разделяется на элементарные частицы.