Украину уличили в попытке открыть новый диверсионный участок фронта
Сладков заявил о попытке ВСУ открыть еще один диверсионный участок фронта
Украина пытается открыть еще один диверсионный участок фронта на территории России. Такой вывод сделал военкор Александр Сладков в Telegram-канале после подрыва участка железнодорожных путей в Орловской области, где погибли сотрудники Росгвардии.
Журналист отметил, что в Белгородской и Курской областях российские войска отжимают ВСУ от границ. Действия силовиков он сравнил с пальцами, сжатыми в кулак.
То же самое происходит в Брянской области — после многих попыток диверсий противнику единожды удалось устроить теракт.
Автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд в Брянской области в ночь на 1 июня. Во время взрыва на нем стояли фура и легковая машина. В результате локомотив и вагоны пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва сошли с рельсов.
Пострадали более 118 человек. ФСБ установила имена всех шестерых диверсантов, которых нейтрализовали в Брянской области
«В остальных случаях украинских учеников английской SAS убивают и захватывают в плен. Причем группы Росгвардии меньшим количеством, чем группы диверсантов», — отметил Сладков.
Военкор заявил, что теперь оперштабу Орловской области необходимо учиться на своих ошибках, на собственном горьком опыте. Сладков отметил, что опасность хорошо мотивирует.
«У наших спецслужб и силовиков одна школа, и весьма высокая. Победим», — резюмировал военкор.
При подрыве путей в Орловской области погибли три росгвардейца. Двое сотрудников скончались на месте, третий умер в больнице от полученных травм.