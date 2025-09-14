Украину уличили в попытке открыть новый диверсионный участок фронта

Сладков заявил о попытке ВСУ открыть еще один диверсионный участок фронта

Украина пытается открыть еще один диверсионный участок фронта на территории России. Такой вывод сделал военкор Александр Сладков в Telegram-канале после подрыва участка железнодорожных путей в Орловской области, где погибли сотрудники Росгвардии.

Журналист отметил, что в Белгородской и Курской областях российские войска отжимают ВСУ от границ. Действия силовиков он сравнил с пальцами, сжатыми в кулак.

То же самое происходит в Брянской области — после многих попыток диверсий противнику единожды удалось устроить теракт.

Автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд в Брянской области в ночь на 1 июня. Во время взрыва на нем стояли фура и легковая машина. В результате локомотив и вагоны пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва сошли с рельсов.

Пострадали более 118 человек. ФСБ установила имена всех шестерых диверсантов, которых нейтрализовали в Брянской области