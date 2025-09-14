В больнице скончался росгвардеец, раненный при взрыве на путях в Орловской области

Третий сотрудник Росгвардии, получивший ранения при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области, скончался в больнице. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Пришли плохие новости из больницы — скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь семьям наших бойцов», — отметил он.

Губернатор рассказал, что ночью власти организовали автобусную перевозку пассажиров остановившихся из-за взрывов поездов в обход поврежденного участка. Глава региона подчеркнул, что местные жители помогали, привозили воду и еду.

ЧП произошло во время проверки путей на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. Специалисты обнаружили взрывные устройства, одна из взрывчаток во время осмотра детонировала. На месте погибли два росгвардейца, третий оказался в больнице с ранениями. Движение поездов на поврежденном участке ограничили.