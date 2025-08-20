ФСБ опубликовала имена и позывные более 20 украинских диверсантов

ФСБ установила имена всех шестерых диверсантов, которых нейтрализовали в Брянской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, задержали 23-летнего капитана Александра Жука (позывной Жук), возглавлявшего группу, 45-летнего младшего сержанта Романа Давыдюка (позывной Давид) и 30-летнего старшего солдата Александра Годько (позывной Казак).

Ликвидировали 23-летнего сержанта Дениса Медведюка (Ден), старшего солдата Дмитрия Гавриленко (Словак) и 35-летнего младшего лейтенанта Виталия Явкуна (Купол).

На допросе Жук рассказал, что их диверсионная группа входила в состав 3-го полка ССО Главного управления разведки Минобороны Украины, курировал их подполковник Андрей Колодко с позывным Рой. Их обучали инструкторы из Норвегии, Великобритании и Канады на разных украинских учебных полигонах.

Кроме того, задержанный назвал имена, фамилии и позывные 16 сотрудников украинской военной разведки, причастных к диверсиям в России: Игорь Мусиенко (Моисей), Андрей Воробей (Воробей), Максим Шиндор (Локки), Геннадий Тамулевич (Кабан), Николай Щербина (Кипеш), Михаил Минич (Физрук), Ярослав Бирюк (Лесник), Александр Степаненко (Крут), Тарас Мусейчук, Даниил Пономарев (Панама), Максим Солошак (Фокс), Дмитрий Поплавский (Чудо), Дмитрий Чиж (Бодрый), Анатолий Гусманов (Шерп), Владимир Шевченко (Шелест) и Андрей Жарко (Фунтик).

Ранее Жук рассказал на допросе, что именно Фокс курировал подрыв автомобильного моста в Брянской области в мае, когда сошел с рельсов пассажирский поезд и погибли семь человек.