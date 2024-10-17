Украину предупредили о скором предательстве со стороны США
Политик Перинчек: США предадут Украину в конфликте с Россией
У украинской армии нет шансов на успех в противостоянии с Россией. Соединенные Штаты и Запад в скором времени предадут Украину, заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек в беседе с РИА «Новости».
«Конфликт завершится успехами на фронте. Это станет точкой. У украинской армии таких шансов нет. Точку поставят успехи российской армии», — сказал он.
Как рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, каждый день Украина теряет порядка 28 квадратных километров территории и двух тысяч бойцов убитыми и ранеными. За август и первую неделю сентября российские подразделения взяли под свой контроль почти тысячу квадратных километров. Как заметил Шойгу, темпы только увеличиваются.
С начала СВО ВСУ потеряли около 40 немецких танков Leopard. При этом, по данным Business Insider, на Украине набирает популярность установка защитных экранов для этой техники, что говорит о серьезной уязвимости Leopard.