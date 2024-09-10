Шойгу назвал ежедневные потери Украины

Ежедневно Украина теряет около 28 квадратных километров территории и до двух тысяч бойцов убитыми и ранеными. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» .

«Каждый день — 28 квадратных километров в среднем. Но самое главное даже не километры. Самое главное, что они теряют каждый день до двух тысяч убитыми и ранеными», — сказал он.

За август и восемь дней сентября российские военные освободили уже почти тысячу квадратных километров. Темпы, по словам Шойгу, только увеличиваются. Он поблагодарил бойцов, которые сражаются профессионально и с полной самоотдачей.

Секретарь Совбеза назвал условие для организации переговоров с Украиной. По его словам, их точно не будет до тех пор, пока Россия не выбьет ВСУ из Курской области. Шойгу напомнил, что украинские боевики планировали захватить Курскую АЭС и устроить ядерный теракт. Однако все их намерения российские военные смогли предотвратить.