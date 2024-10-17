Названо число потерянных Украиной танков Leopard с начала СВО

Business Insider: ВСУ потеряли около 40 немецких танков Leopard с начала СВО

ВСУ потеряли около 40 немецких танков Leopard с начала спецоперации. Об этом сообщил Business Insider .

«Танки Leopard — мощные, высокоэффективные, с тяжелой броней, но они не непобедимы. Фактически, по оценкам некоторых открытых источников, Украина уже потеряла около 40 танков», — отметил автор материала.

Как подчеркнул журналист, обе стороны конфликта оснащают свои танки специальными защитными экранами от беспилотников и боеприпасов. Такое приспособление для немецкого Leopard стоит порядка 20 тысяч долларов. А установка защитных сетчатых экранов на военной ремонтной базе на Украине занимает около 12 часов.

Автор материала добавил, что эти экраны набирают популярность в рядах ВСУ. Это только подчеркивает серьезную уязвимость Leopard, резюмировал он.

Минобороны ФРГ отказалось поставлять крупную военную технику Украине. По данным Bild, власти страны усомнились в возможностях ВСУ провести контрнаступление в ближайшее время.