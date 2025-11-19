Украину предупредили о последнем шансе избежать капитуляции

Украина оказалась в таком тяжелом положении, что помочь ей смогут только переговоры с Россией. В обратном случае стране придется капитулировать, сообщил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро на YouTube-канале .

«С рациональной точки зрения, Украине следует при первой возможности попытаться договориться о мирном урегулировании, потому что единственная альтернатива переговорам — это капитуляция», — сказал он.

Аргументом Петро стал тот факт, что население Украины с 1991 года сократилось примерно вдвое, с 52 до 28,7 миллиона человек. Высокий уровень смертности и низкая рождаемость, по мнению профессора, не сулят стране ничего хорошего.

Он поддержал украинских аналитиков в том, что настало самое подходящее время для переговоров. Киевский режим, по мнению Петро, еще способен выторговать выгодные условия, пока Россия открыта к диалогу.

Ранее глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что окно для переговоров закрылось. По его мнению, возобновить их удастся только к апрелю.