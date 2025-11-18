Кремль ответил на реплику Зеленского о возобновлении переговоров

Песков: Россия не получала предложений от Украины по возобновлению переговоров

Никаких предложений по возобновлению переговоров по урегулированию конфликта со стороны Украины Россия не получала. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал реплику украинского лидера Владимира Зеленского, объявившего перед поездкой в Стамбул о желании возобновить переговоры по урегулированию кризиса и обмену пленными.

«Пока никакой информации мы из Киева не получали. По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, к которым, вероятно, присоединится господин Уиткофф. Будем ждать результатов», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что Россия остается открытой к возобновлению диалога по урегулированию конфликта.

«Наша позиция хорошо известна и в Вашингтоне, и в Стамбуле, и в Киеве», — подытожил Песков.

О возможных переговорах Зеленского и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа в Стамбуле 19 ноября со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Украинский лидер перед поездкой в Турцию объявил о важных встречах с партнерами для активизации переговоров по урегулированию конфликта, но не раскрыл, с кем именно планирует встречаться.

В начале ноября Уиткофф заявил, что урегулирование украинского конфликта осталось в повестке Белого дома. По его словам, американский лидер Дональд Трамп следит за ситуацией и требует принятия новых мер, чтобы довести ее до конца.