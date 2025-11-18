Переговорное окно закрылось. На Украине дали прогноз по новым контактам с Россией

Успешное продвижение российской армии и повреждение украинской инфраструктуры сделали переговоры невозможными, по крайней мере, до весны. Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут сообщил об этом YouTube-каналу «УТ-2» .

«Сейчас переговорного окна нет. Сейчас ужасные для нас условия, фактически, поражения. Потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система», — сказал он.

Общественник заявил, что перед зимой Украина имела бы слабые переговорные позиции из-за состояния энергетики, положения на поле боя и кризиса доверия к власти. Возобновление контактов, по прогнозу Чмута, может произойти ближе к апрелю.

О выходе Украины из переговорного процесса ранее объявил первый замглавы МИД Сергей Кислица. Он заявил, что причина в отсутствии результата.