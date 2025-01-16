Шахта в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск) снабжала сталелитейную промышленность Украины коксующимся углем. Без нее экономика страны сильно пострадает, сообщила газета The New York Times .

Последние несколько месяцев шахта к юго-востоку от города работала под обстрелами. В январе российские войска стояли уже у дальних ворот, а забастовка рабочих вывела из строя местную электроподстанцию. Компания «Метинвест» вынужденно объявила о закрытии предприятия.

Оставаясь последней действующей шахтой Украины, добывающей коксующийся уголь, она имела критически важное значение для сталелитейной промышленности. Глава ассоциации производителей стали Александр Каленков предупредил, что закрытие шахты вызовет шоковые волны в экономике. Производство стали сократится более чем вдвое, до трех миллионов тонн, вслед за этим уменьшится объем экспорта и иссякнут налоговые поступления, за счет которых государство обеспечивало армию материалами для производства брони.

«Воздействие во всех его аспектах колоссальное», — заявил Каленков.

Украина уже утратила контроль над Шевченковским литиевым месторождением на западе ДНР. Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что после взятия Красноармейска российские войска без особых преград продвинутся к Днепропетровской области.