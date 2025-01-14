NTV: после взятия Покровска ВС РФ дойдут до Днепропетровска без сопротивления

Российские войска после взятия Красноармейска (Покровск — украинское название) под контроль смогут продвинуться в сторону Днепропетровской области без особого сопротивления со стороны ВСУ. Об этом полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил в интервью телеканалу N-TV .

По его словам, Красноармейск входит в третью линию обороны украинской армии. Если ВС РФ смогут прорваться на запад мимо него, то у ВСУ было бы мало шансов, чтобы остановить российских военных.

«Сами украинцы неоднократно указывают на то, что оборонительные позиции <…> к западу от Покровска развиты очень слабо. Россияне уже находятся в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью», — добавил Райснер.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские подразделения взяли одну из транспортных артерий, перерезав трассу Красноармейск — Константиновка. Украинские боевики лишились контроля над дорогой, имеющей значение для логистики ВСУ.