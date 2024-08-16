Украинскую военнослужащую взяли в плен в Курской области

Появилось видео допроса в Курской области добровольно вступившей в ВСУ украинки

Фото: Freepik

Бойцы Вооруженных сил России в Курской области взяли в плен украинских военных, среди них оказалась девушка-солдат. Видео с допросом военнослужащей опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

На кадрах видно двоих мужчин и девушку-брюнетку. Захваченные пленные рассказали, что их привезли на российскую границу из Одессы.

На вопрос о том, как военнослужащая оказалась под Курском, она ответила, что вступила в ряды ВСУ добровольно. Информации о возрасте девушки и ее подразделении не приводилось.

По данным Минобороны, в период с 10 по 16 августа добровольно сдались в плен 57 украинских военнослужащих. Все они находились на линии боевого соприкосновения, писал Life.ru.

Ранее появились кадры допроса со взятыми в плен украинскими боевиками в Курской области. Среди них были жители разных областей Украины, а также уроженец Татарстана.

В Минобороны сообщили, что общие потери украинских войск после захода в Курскую область составили 2640 человек личного состава.

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