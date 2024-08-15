Появились кадры допроса захваченных в плен боевиков ВСУ в Курской области

Среди вторгшихся в Курскую область украинских военных, которые попали в плен ВС России, оказался уроженец города Агрыз в Татарстане. В ходе допроса он заявил, что поступил на службу в Харькове. Видео с захваченными боевиками 360.ru предоставила пресс-служба Минобороны.

В том числе среди попавших в плен — солдат 82-й бригады из Днепропетровска, гранатометчик 54-й мотопехотной бригады из Кировоградской области, водитель 154-й мотопехотной бригады.

Поступивший на военную службу в ВСУ по контракту в 2020 году уроженец Славянска Донецкой Народной Республики заявил, что провел в Курской области всего два часа перед тем, как попал в плен.

«Мы зашли два дня назад, и нас расстреляли через два часа. Три машины, три БТР», — рассказал он.

Министерство обороны России объявило, что общие потери украинских войск после захода в Курскую область составили 2640 человек личного состава. Кроме того, противник лишился 37 танков, 32 бронетранспортеров, 206 боевых бронированных машин, а также большого количества оружия и двух станций радиоэлектронной борьбы.