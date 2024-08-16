Минобороны заявило о добровольной сдаче в плен 57 украинских военных за неделю

В период с 10 по 16 августа добровольно сложили оружие и сдались в плен 57 украинских военнослужащих. Такие данные привела пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что все они находились на линии боевого соприкосновения.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих», — заявили в пресс-службе.

Ранее сдавшийся в плен боевик украинского национального батальона «Азов»* объявил о намерении поступить в Вооруженные силы России.

Он пояснил, что таким образом останется в родном Шахтерске в Донецкой Народной Республике. Также военнопленный подчеркнул, что командование за два года и четыре месяца не включило его в списки на обмен.

В минувший четверг, 15 августа, Минобороны опубликовало кадры взятых в плен украинских боевиков в Курской области. Среди них оказались жители разных областей Украины, а также уроженец Татарстана, завербованный ВСУ в Харькове.

Один из военнослужащих заявил, что провел в Курской области всего два часа, перед тем как его бригада попала под жестокий обстрел, а его заставили сложить оружие.