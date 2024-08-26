Российские пехотинцы ликвидировали разведгруппу ВСУ, состоящую из трех человек, в Курской области. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель российского силового ведомства.

«Российская пехота в Курской области, у села Нижняя Паровая, уничтожила группу украинских разведчиков в составе трех человек, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — уточнил источник агентства.

Как отметил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, количество взятых в плен боевиков ВСУ под Курском продолжает расти. По его словам, часть украинских военных сдаются добровольно.

Накануне российские войска разгромили украинскую реактивную систему залпового огня «Град» в Курской области. Также бойцы ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Комаровке, Малой Локне, Нечаеве и Черкасском Поречном под Курском.