Украинскую разведгруппу уничтожили в Курской области

Российская пехота уничтожила разведгруппу ВСУ под Курском

Фото: РИА «Новости»

Российские пехотинцы ликвидировали разведгруппу ВСУ, состоящую из трех человек, в Курской области. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель российского силового ведомства.

«Российская пехота в Курской области, у села Нижняя Паровая, уничтожила группу украинских разведчиков в составе трех человек, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — уточнил источник агентства.

Как отметил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, количество взятых в плен боевиков ВСУ под Курском продолжает расти. По его словам, часть украинских военных сдаются добровольно.

Накануне российские войска разгромили украинскую реактивную систему залпового огня «Град» в Курской области. Также бойцы ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Комаровке, Малой Локне, Нечаеве и Черкасском Поречном под Курском.

Лучших наставников столицы наградили на Дне наставничества и производительности труда

Мария Багреева на Дне производительности труда и наставничества / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

Миллиардер и отец 100 детей. Биография задержанного во Франции Павла Дурова

Pavel Durov/Instagram.com

Восточная сказка стала драмой. Пожилой турок оставил молодую россиянку одну с 22 детьми

Иск на 10 миллиардов и раздел имущества. В разводе Алсу и Абрамова появились новые детали

Petrov Sergey/news.ru

«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте