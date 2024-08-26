Алаудинов заявил о росте числа взятых в плен боевиков ВСУ

Число взятых в плен в Курской области военнослужащих ВСУ продолжает увеличиваться, часть националистов сдаются в плен добровольно. Об этом РИА «Новости» сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«На данном участке наши подразделения продолжают брать пленных, часть из них сдаются в плен добровольно. Интересные вещи они рассказывают. Призываю всех, кто пошел против нас, последовать их примеру и сохранить свою жизнь», — сказал он.

Алаудинов добавил, что пленные попадают как к бойцам спецназа «Ахмат», так и к остальным подразделениями ВС России, которые успешно взаимодействуют на поле боя.

Утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в Курской области с целью захвата территорий, но ВС России остановили их продвижение. Днем ранее в Минобороны заявили, что в боях в этом регионе ВСУ уже потеряли почти шесть тысяч человек.