Российские войска разгромили украинскую РСЗО «Град» в Курской области

Вооруженные силы России уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» Вооруженных сил Украины в Курской области. Видео опубликовали в пресс-службе Минобороны.

Разведка группировки войск «Север» выявила движение вражеской РСЗО в приграничном районе российского региона. После анализа разведданных командование приняло решение об уничтожении оружия ВСУ.

«В результате точного удара артиллерией группировки войск „Север“ боевая машина РСЗО „Град“ ВСУ была уничтожена», — сообщили в пресс-службе.

Днем 25 августа в Минобороны рассказали об отражении вражеских ударов в Нечаеве, Комаровке, Черкасском, Малой Локне и Поречном под Курском. Также ВС России сорвали попытки атак ВСУ в направлениях Вишневки, Погребки и Спального.