Украинскую ракету уничтожили в небе над Курской областью

Системы ПВО уничтожили в небе над Курской областью украинскую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — подчеркнул он.

Утром Министерство обороны сообщало, что за ночь удалось сбить 16 украинских беспилотников, из которых 15 — в небе над Брянской областью и еще один — над Курской.

А на земле тем временем продолжаются бои. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что его подчиненные уничтожили большое количество украинской пехоты, пытавшейся закрепиться в Суджанском районе, и сбили несколько дронов.

Также, по его словам, российские военные закрепляются в Борках. Населенный пункт зачистили и ввели туда спецподразделение.