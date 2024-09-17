«Покрошили пехоту». Бойцы «Ахмата» нанесли удар по ВСУ в Курской области

Спецназ «Ахмат» уничтожил большое количество пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться на нескольких участках в Суджанском районе под Курском. Об этом сообщил руководитель «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

«Покрошили пехоту, которая пыталась закрепиться на нескольких участках… У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — сказал Алаудинов.

В Суджанском районе военнослужащие ликвидировали несколько дронов, а также вывели из строя один автомобиль и артиллерийское орудие. Помимо этого, «ахматовцы» предотвратили попытку ВСУ совершить прорыв в направлении населенного пункта Веселое.

Ранее Алаудинов рассказал, что российские военные закрепились в Борках — населенном пункте Курской области, который недавно освободили. Борки зачистили и ввели туда специальное подразделение.