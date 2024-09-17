Системы ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников ВСУ над двумя регионами России

Минобороны: системы ПВО в ночь на 17 сентября сбили 16 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 16 украинских беспилотников над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, 15 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области и один дрон — над Курской.

Накануне атаке БПЛА Украины подвергся 15-ти этажный многоквартирный дом в Белгороде. В результате удара в здании пострадали балконы и остекление.

В минувшее воскресенье, 15 сентября, системы противовоздушной обороны за ночь отразили атаку 29 украинских дронов. Противник пытался совершить удар по объектам, расположенным на территории семи регионов страны.