Системы ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников ВСУ над двумя регионами России

В минувшее воскресенье, 15 сентября, системы противовоздушной обороны за ночь отразили атаку 29 украинских дронов. Противник пытался совершить удар по объектам, расположенным на территории семи регионов страны.
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