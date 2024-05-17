Украинскую ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью | 360°

Важное 17 мая 2024, 20:38 Украинскую ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью Минобороны: выпущенную ВСУ ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью РИА «Новости»

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Ракету «Точка-У» сбили российские системы ПВО над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также ведомство сообщило, что над Брянской областью сбили украинский беспилотник.

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«Около 19:40 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты „Точка-У“ и БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области сообщил, что над территорией региона сбили украинский дрон-разведчик. В результате падения обломков никто не ранен.

В Шебекине из-за удара дрона-камикадзе пострадали несколько магазинов. Пострадавших нет, осколками посекло фасады павильонов, сообщил губернатор региона.