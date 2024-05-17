Украинский дрон-разведчик сбили над Брянской областью | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 20:22 Украинский дрон-разведчик сбили над Брянской областью Богомаз: в Климовском районе уничтожили украинский разведывательный БПЛА РИА «Новости»

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Российские военные пресекли очередную попытку атаки ВСУ. Вечером 17 мая в Климовском районе сбили украинский разведывательный БПЛА самолетного типа, написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Вражеский аппарат уничтожили силами противовоздушной обороны. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

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«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — добавил губернатор Брянской области.

Немногим ранее украинский дрон-камикадзе атаковал город Шебекино. В результате детонации аппарата повреждения получили несколько торговых павильонов.