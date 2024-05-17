ВСУ атаковали Шебекино дроном-камикадзе | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 19:54 ВСУ атаковали Шебекино дроном-камикадзе Гладков показал фото посеченного магазина в Шебекине после удара дрона-камикадзе Telegram-канал губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Вооруженные силы Украины в очередной раз попытались атаковать Шебекино. В результате удара при помощи дрона-камикадзе повреждения получили несколько магазинов, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате падения дрон-камикадзе сдетонировал.

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«Пострадавших нет, осколками посечены несколько торговых павильонов. Оперативные службы работают на месте», — уточнил Гладков.

За несколько минут до этого в Белгороде и Белгородском районе запускали сирену ракетной опасности. Губернатор призвал местных жителей укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам. Тем, кто находился на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытия.

Днем 17 мая ВСУ атаковали Суземский район Брянской области. В результате прилета по селу Зерново погибла местная жительница.