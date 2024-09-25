Украинскую армию загонят в котел под Угледаром

Алаудинов: ВСУ рискуют оказаться в котле на Угледарском направлении

Вооруженные силы Украины рискуют попасть в котел на Угледарском направлении из-за активного продвижения российской армии. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, на Угледарском направлении «наши силы хорошо продвигаются». Поэтому на некоторых участках фронта боевики не успели вовремя отойти.

«В итоге, есть такие предпосылки котла», — сказал он.

До этого стало известно о критическом положении ВСУ в районе Угледара. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские подразделения зашли в городские кварталы. Военкоры показали на видео продвижение ВС России среди многоэтажек.

В беседе с 360.ru военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что для российских войск Угледар имеет большое стратегическое значение. Контроль над ним позволит продвинуться на юг и на восток.