Депутат Чепа: ВСУ не смогут продержаться до лета 2025 года

В ВСУ фиксируется критическая ситуация, поэтому украинские военные не продержатся до лета 2025 года даже с поддержкой Запада. Об этом Lenta.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он прокомментировал высказывание экс-заместителя главы Пентагона Элейн Маккаскер о том, что без поддержки США конфликт на Украине завершится к концу 2026 года. Чепа не согласился с таким прогнозом и выразил уверенность, что боевые действия закончатся гораздо раньше.

«Я думаю, что в лучшем случае, даже если поддержка будет продолжатся в какой-то мере, то ВСУ не продержатся и до лета», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что ВС России продвигаются все дальше в зоне спецоперации и продолжают освобождать населенные пункты. По его словам, НАТО пытается затянуть конфликт, но альянс не сможет никакими поставками оружия восполнить потери военнослужащих ВСУ.

Ранее российские войска за неделю нанесли 15 массированных ударов по украинским объектам. Они атаковали арсеналы, места сборки БПЛА, объекты энергетики и инфраструктуру военных аэродромов.