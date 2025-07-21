Украинского агента, собиравшего данные о российском ВПК, поймали под Рязанью

Правоохранители поймали жителя Рязани, причастного к разведывательной деятельности в интересах ГУР Украины. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По его данным, имеющий российский паспорт уроженец Молдавии связался в 2024 году с представителем украинской спецслужбы. Он передал кураторам информацию об одном из подразделений ВС России, а также о предприятии оборонно-промышленного комплекса на территории Рязанской области.

Взамен представители ГУР пообещали мужчине содействие в безопасном выезде во Францию с последующим вступлением в запрещенное в России украинское вооруженное формирование.

Против задержанного возбудили дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Суд отправил россиянина под стражу.

Ранее двое подростков по заданию украинских кураторов устроили поджог в Челябинской области. Представитель украинских спецслужб связался с несовершеннолетним через мессенджер при предложил ему устроить диверсию за денежное вознаграждение. Школьник согласился и предложил своему двоюродному брату присоединиться к преступлению.