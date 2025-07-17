Под Челябинском подростки устроили поджог по заданию украинского куратора

В Златоусте Челябинской области двое несовершеннолетних подожгли объект связи за денежное вознаграждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Правоохранители предъявили обвинение в диверсии молодым людям 2007 и 2009 годов рождения. Один из них через мессенджер вступил в сговор с неизвестным, действующим в интересах Украины.

Куратор пообещал юноше денежное вознаграждение, после чего тот предложил своему двоюродному брату присоединиться к преступлению.

Во вторник, 15 июля, несовершеннолетние с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования на базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов в поселке Чапаевском.

После получения оплаты за диверсию обвиняемых задержали сотрудники ФСБ. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что жителя Воронежской области задержали за госизмену и подготовку к диверсии. Он собирался подорвать объект энергетической инфраструктуры.