На Украине за выживание борются только местные власти. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X .

Он раскритиковал действия украинского правительства и напомнил о высоком уровне коррупции среди чиновников.

«На Украине единственный, кто борется за свое выживание — это теперь уже полностью коррумпированный режим [президента Украины] Владимира Зеленского», — подчеркнул профессор.

Он также предположил, что из-за тяжелой ситуации на поле боя Украина может вместе с НАТО предпринять попытку эскалации. По его мнению, Североатлантическому альянсу придется выбрать между «подливанием масла в огонь» конфликта и мирными переговорами.

Ранее газета Welt подтвердила, что ВС России впервые за два года совершили самое масштабное продвижение в зоне проведения спецоперации. В августе войска продвигались в день более чем на 15 квадратных километров. За месяц российские бойцы освободили наибольшее число территорий, добавили в издании.