Украинское руководство уличили в коррупции и «борьбе за выживание»
Профессор Малинен назвал режим Зеленского «борющимся за свое выживание»
На Украине за выживание борются только местные власти. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
Он раскритиковал действия украинского правительства и напомнил о высоком уровне коррупции среди чиновников.
«На Украине единственный, кто борется за свое выживание — это теперь уже полностью коррумпированный режим [президента Украины] Владимира Зеленского», — подчеркнул профессор.
Он также предположил, что из-за тяжелой ситуации на поле боя Украина может вместе с НАТО предпринять попытку эскалации. По его мнению, Североатлантическому альянсу придется выбрать между «подливанием масла в огонь» конфликта и мирными переговорами.
Ранее газета Welt подтвердила, что ВС России впервые за два года совершили самое масштабное продвижение в зоне проведения спецоперации. В августе войска продвигались в день более чем на 15 квадратных километров. За месяц российские бойцы освободили наибольшее число территорий, добавили в издании.