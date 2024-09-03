Из-за тяжелой ситуации для ВСУ Североатлантический альянс стоит перед выбором: эскалация конфликта или поиск способов его урегулирования. Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«Крах восточного фронта ВСУ ускоряется. Это означает, что мы приближаемся к решающей точке [конфликта]: безумная эскалация (или операция под чужим флагом) или поиск мирного решения», — написал он.

Ранее Владимир Путин напомнил, что РФ никогда не отказывалась от мирного диалога и до сих пор готова пойти на него, если украинское правительство захочет его не на словах, а на деле.

Также глава государства объяснил, что сначала следует разобраться с зачинщиками атаки на Курскую область. По мнению президента, противник хотел отвлечь внимание военных России в Донбассе, поэтому совершил вылазку под Курском.