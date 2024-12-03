На фоне провала операции в Курской области командование Вооруженных сил Украины приказало бойцам дождаться инаугурации нового президента США и взять в плен хотя бы одного северокорейского солдата. Об этом сообщил телеканал Би-би-си .

Отправленные в Курскую область украинские бойцы пожаловались журналистам на отсутствие ротации, нехватку сна и бессмысленность боевых действий. Они не уверены, что объявленная цель прорыва — отвлечь Вооруженные силы России от востока Украины — достигнута.

Военнослужащий по имени Павел сообщил, что теперь главная задача группировки — удержать максимальную территорию до инаугурации Дональда Трампа и начала переговоров. Кроме того, командование пообещало наградить дополнительным отпуском или беспилотником за поимку хотя бы одного северокорейского солдата, чтобы подтвердить их присутствие. Однако никто из опрошенных бойцов ВСУ не встречал военных КНДР.

«В темном курском лесу корейца найти очень трудно. Особенно, если его здесь нет», — сказал Павел.

Об участии солдат из КНДР в боях за Курскую область заявил южнокорейский депутат Пак Сун Вон. Однако ни Россия, ни Северная Корея не подтвердили эту информацию.