Кадыров назвал корейца Диму из «Ахмата» причиной слухов о бойцах КНДР на СВО

Вступивший в спецназ «Ахмат» уроженец Сахалина — кореец по имени Дима — стал источником возникновения слухов на Западе об участии в специальной военной операции военных из КНДР. Об этом в Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В качестве доказательства он добавил видео, снятое командиром «Ахмата» Апты Алаудиновым, который пообщался с бойцами.

«Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навел всего лишь один кореец по имени Дима, который родом из Сахалина и является бойцом легендарного спецназа „Ахмат“», — написал Кадыров.

Он добавил, что одним из отрядов спецназа командует украинец с позывным Хохол, который только «добавляет страха укронатовским фашистам».

Кадыров подчеркнул, что сейчас в составе «Ахмата» сражаются бойцы разных национальностей, но всех их объединяет желание добиться справедливости.

Присутствие северокорейских военных в зоне проведения специальной военной операции ранее опроверг первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким. Он заявил, что США и их союзники при помощи распространения слухов пытаются прикрыть собственные преступления.