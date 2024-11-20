Депутат из Южной Кореи стал автором фейка об участии военных КНДР в боях под Курском

Якобы размещенные в Курской области порядка 10,9 тысячи северокорейских военных уже принимали участие в боевых операциях в составе подразделений российской армии. Об этом агентству Reuters заявил южнокорейский депутат Пак Сун Вон.

По его словам, из КНДР в Россию также были поставлены реактивные системы залпового огня (РСЗО) и гаубицы.

«Мы все еще пытаемся установить точное число потерь среди военных Северной Кореи и уточнить, сдавался ли кто-то в плен ВСУ», — сказал Сун Вон.

В России присутствие военнослужащих из КНДР в зоне спецоперации уже опровергали. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что информация по этой теме является «противоречивой». Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что подобные слухи — просто шумиха и вбросы.

Днем ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх также не подтвердила участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области.