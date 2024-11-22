С ордой справиться невозможно. Кого хотят испугать слухами о помощи России от КНДР?

На Западе уже несколько недель муссируют тему присутствия в Курской области военнослужащих из КНДР. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью 360.ru объяснил это тем, что Украине приходится как-то оправдывать поражения, которые одно за одним ВСУ терпят на поле боя.

Он подчеркнул, что ВС России постоянно продвигаются по всем направлениям ежедневно и существенно.

«Населенные пункты один за другим переходят под наш контроль, возвращаются на Родину. Это объективная реальность, ничего не попишешь», — сказал Картаполов.

Запад, по его словам, не может просто так сказать, что украинская армия, в которую вложили столько материальных и технических средств 50 с лишним стран, проигрывает одной России, якобы изолированной и обложенной санкциями.

«И она, эта Россия, просто все перемалывает и идет вперед. Это необъяснимо для западного обывателя. Для него нужно придумать что-то такое жуткое чтобы было сразу понятно, почему», — объяснил собеседник 360.ru.

Западную аудиторию, добавил Картаполов, многие годы пугали Северной Кореей. И сейчас выходит, что КНДР якобы помогает российской стороне.