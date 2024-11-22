С ордой справиться невозможно. Кого хотят испугать слухами о помощи России от КНДР?
Картаполов: слухи о КНДР — шанс оправдать нахождение на Украине военных Запада
На Западе уже несколько недель муссируют тему присутствия в Курской области военнослужащих из КНДР. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью 360.ru объяснил это тем, что Украине приходится как-то оправдывать поражения, которые одно за одним ВСУ терпят на поле боя.
Он подчеркнул, что ВС России постоянно продвигаются по всем направлениям ежедневно и существенно.
«Населенные пункты один за другим переходят под наш контроль, возвращаются на Родину. Это объективная реальность, ничего не попишешь», — сказал Картаполов.
Запад, по его словам, не может просто так сказать, что украинская армия, в которую вложили столько материальных и технических средств 50 с лишним стран, проигрывает одной России, якобы изолированной и обложенной санкциями.
«И она, эта Россия, просто все перемалывает и идет вперед. Это необъяснимо для западного обывателя. Для него нужно придумать что-то такое жуткое чтобы было сразу понятно, почему», — объяснил собеседник 360.ru.
Западную аудиторию, добавил Картаполов, многие годы пугали Северной Кореей. И сейчас выходит, что КНДР якобы помогает российской стороне.
У них же нарратив про азиатские орды давно отработан, еще со времен Наполеона, потом Гитлер про большевистские орды говорил, демократы это дело продолжили. И, пожалуйста, вот орда, с ней справиться невозможно.
Андрей Картаполов
председатель комитета Госдумы по обороне
Такую позицию парламентарий назвал одной стороной медали. Второй будет попытка оправдать нахождение на территории Украины военных Запада.
«Но мы давно об этом знаем, сколько раз говорили и показывали. Наверное, уже стоит перестать с ними так разговаривать и трупы наемников выдавать в Москве, в посольствах тех стран, откуда они прибыли. <…> Может, тогда задумаются, надо ли ехать в Россию», — сказал депутат.
Картаполов также заметил, что на сегодняшний день степень отупения западного общества стала запредельной — как простых людей, так и облеченных властью.
«Им всем дают бумажку, эту бумажку печатают в Вашингтоне, и они по этой бумажке говорят. Шаг влево, шаг вправо — туше», — отреагировал он на высказывания украинских властей в том числе насчет Северной Кореи.