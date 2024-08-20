Украинский солдат расстрелял двух мирных жителей Суджи, которые пытались эвакуироваться

Украинский военный расстрелял двух молодых людей в Курской области, которые пытались эвакуироваться из зоны боевых действий через реку. Об этом ТАСС рассказал местный житель, который стал свидетелем жестокого убийства.

«У нас речка Псел, соседнее село Гуево называется, так двое ребятишек (молодых людей — прим. ред.) к нам переплывали, уходили. И дорога как раз под речку ведет, и он (украинский военный — прим. ред.) вылез из пикапа, а они только на берег [вышли]. Расстрелял», — сказал собеседник агентства.

Мужчина также добавил, что украинские боевики прицельно обстреливали объекты инфраструктуры и машины с людьми. Его племянник помогал эвакуироваться другим жителям района, а ВСУ его догоняли.

Украинские военные атаковали Курскую область ранним утром 6 августа. Тысячам жителей приграничья пришлось срочно покидать свои дома. Десятки человек получили ранения из-за обстрелов со стороны украинской армии, есть жертвы.

Ранее спецназ «Ахмат» остановил противника на своем участке в Курской области. Потери украинских военных за сутки составили 350 боевиков, а общее число уничтоженных и раненых превысило 4000.