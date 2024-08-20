Спецназ «Ахмат» остановил противника на своем участке в Курской области и планомерно его уничтожает. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов.

«Работа ведется. Ситуация у нас — абсолютно все уже под контролем», — заверил он.

Ранее Алаудинов сообщал, что продвижение ВСУ удалось остановить в Суджанском районе, где, по его словам, «Ахмат» действует совместно с другими подразделениями.

Кроме того, морские пехотинцы рассказали, как перехитрили противника, устроив ему засаду и подпустив к себе на расстояние 150-200 метров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью рассказал, что украинские военные понимали бессмысленность атаки на Курскую область и заблаговременно попрощались с родными.