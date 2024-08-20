ВСУ потеряли в Курской области за сутки до 350 боевиков

Российские военные успешно сорвали атаки украинских штурмовых групп в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, ВСУ пытались атаковать в районе населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное и Русская Канапелька.

Потери украинских военных за сутки оценили приблизительно в 350 боевиков, а общее число уничтоженных и раненых превысило 4000.

Российские военные продолжают выявлять и уничтожать украинских диверсантов, пытающихся проникнуть вглубь страны. Кроме того, авиация нанесла удар по тыловым скоплениям противника в Сумской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные остановили продвижение ВСУ в регионе и уничтожили их основные ресурсы. Теперь, по его словам, какие бы силы украинские боевики ни бросили на этот участок, они не смогут пройти дальше.