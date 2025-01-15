Уставшие от службы солдаты Вооруженных сил Украины расслабляются в соцсетях, принимают запрещенные вещества или бегут за границу. Пленный пограничник Руслан Задорожный сообщил «Известиям» , что дезертирство в Польшу обошлось его земляку в три тысячи долларов.

«Знакомый из села служил в ВСУ. Его кидали на позиции, морально не давали ему отдыхать, не пускали в отпуск. Он очень сильно измучился и уехал за границу. Как он мне рассказывал, три тысячи долларов заплатил», — сказал мужчина.

На фоне напряженной обстановки в украинской армии, по словам Задорожного, обострилась проблема наркомании и алкоголизма. Сам пограничник и его сослуживцы расслаблялись, подолгу просматривая ролики в TikTok.

Дезертирство в ВСУ обрело небывалые масштабы. Треть элитной, обученной во Франции бригады разбежалась по пути к месту службы. Политолог Богдан Безпалько заявил, что украинцы предпочли в тылу дождаться заключения мирного соглашения вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных штурмах.