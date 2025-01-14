Целая рота ВСУ сбежала с боевых позиций на Украине

Целая рота ВСУ пустилась в бегство с боевых позиций вместе со своим командиром. Об этом в эфире YouTube-канала заявил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, об этом случае ему стало известно после общения с командиром одной из украинских бригад. После массового дезертирства военные были вынуждены находиться 20 суток на позициях без ротации.

Журналист также отметил, что рота находилась в составе опытной бригады на «важном» направлении. Он считает, что в нынешней ситуации на Украине необходимо провести мобилизацию молодежи.

До этого элитная 155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской, проходившая обучение в Европе, столкнулась с дезертирством еще до прибытия в зону боевых действий. Тогда подразделение самовольно покинули 1700 солдат.

Бутусов назвал катастрофой происходящее в элитной бригаде ВСУ. По его словам, перед отправкой на тренировку во Францию командование зафиксировало 935 случаев дезертирства.