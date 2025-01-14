«В украинском обществе распространено мнение, что боевые действия скоро закончатся. У солдат появилась надежда дожить до перемирия, никто не хочет умирать под конец конфликта. Потому многие выбирают побег», — объяснил он.

Безпалько предупредил, что в ближайшее время произойдет взрывообразное увеличение количества случаев дезертирства в Вооруженных силах Украины. Мужчины предпочтут пересидеть несколько месяцев в тылу вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных штурмах.

Расформирование элитной, обученной во Франции 155-й отдельной механизированной бригады из-за бегства трети военнослужащих политолог связал с большой диспропорцией между мобилизованными и опытными бойцами. По его оценкам, оптимальная доля новобранцев не должна превышать 25% личного состава.

Украинская 155-я бригада начала распадаться еще до прибытия на позиции в районе Красноармейска. Дезертировали более 1700 военнослужащих. Немецкие журналисты назвали это символом неудачи.