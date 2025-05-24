Украинский пленный рассказал об издевательствах командиров ВСУ

Взятый российскими бойцами в плен украинский военнослужащий Виталий Гунтер рассказал об издевательствах командиров ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, украинское командование поддерживало дисциплину весьма своеобразными методами. Например, за провинности и нарушения могли посадить в яму или даже лишить воды.

«Кто-то не допил бутылку воды, а старший полигона нашел эту бутылку и объявил „сухой закон“, запретив пить воду», — рассказал Гунтер.

Пленный добавил, что в военкомат пришел по повестке самостоятельно и прошел курс подготовки на полигоне, но потом разочаровался в украинской армии.

Ранее стало известно, что украинские пленные отказались снова принимать участие в боевых действиях против России. Боевики заявили, что лучше отправиться в тюрьму, чем снова взять в руки автомат.