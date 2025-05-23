Лучше в тюрьму. Украинские пленные отказались снова воевать против России

Украинские военнопленные перед обменом заявили, что откажутся пойти на службу снова. Лучше попасть в тюрьму, чем воевать, заявили они РИА «Новости».

Военнослужащий ВСУ Илья Кальдиков заявил, что никому ничего не должен, поэтому не пойдет по второму кругу. Другой пленный Михаил Боряк добавил, что больше не выйдет на поле боя и лучше предстанет перед судом.

«Я по-любому откажусь: пускай тюрьма, но я автомат в руки не возьму, не сяду за рычаги», — сказал он.

Еще один пленный Кирилл Головин рассказал, что украинцы, попавшие под принудительную мобилизацию, сначала боялись попасть в тюрьму, однако теперь их заключением не напугаешь.

Ранее Минобороны сообщило об обмене по формуле «1000 на 1000», в результате которого 23 мая домой вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Среди них есть те, кого захватили украинские боевики в Курской области.