Украинский пилот назвал F-16 «веселым самолетом»

Украинский пилот Мунфиш: F-16 очень веселый самолет для полетов

Истребитель четвертого поколения F-16 — очень веселый самолет для полетов. Такое заявление сделал украинский пилот с позывным Мунфиш, видео его интервью опубликовала пресс-служба НАТО в соцсети Х .

«Я не говорю, что МиГ, на котором я летал раньше, очень скучный, но F-16 определенно более поворотливый», — сказал летчик.

Мунфиш также отметил, что F-16 двигается легко и быстро. Техника не уступает современным западным военным самолетам.

«Только успеваешь подумать о чем-то, он уже исполняет», — добавил он.

Генерал-майор Военно-воздушных сил Дании Ян Дам при этом выразил уверенность, что F-16 помогут ВСУ на поле боя.

В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что партия западных F-16 прибыла в республику. Украинский лидер подчеркнул, что гордится летчиками, которые научились управлять истребителями.

В России неоднократно отмечали, что получение этих истребителей для Украины ничего не поменяет — военные самолеты станут целями для систем противовоздушной обороны ВС РФ.

Депутат Алексей Чепа напоминал, что у России есть ракеты «воздух — воздух», которые по всем своим параметрам превосходят оружие F-16.