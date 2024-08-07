Украинский пилот назвал F-16 «веселым самолетом»
Украинский пилот Мунфиш: F-16 очень веселый самолет для полетов
Истребитель четвертого поколения F-16 — очень веселый самолет для полетов. Такое заявление сделал украинский пилот с позывным Мунфиш, видео его интервью опубликовала пресс-служба НАТО в соцсети Х.
«Я не говорю, что МиГ, на котором я летал раньше, очень скучный, но F-16 определенно более поворотливый», — сказал летчик.
Мунфиш также отметил, что F-16 двигается легко и быстро. Техника не уступает современным западным военным самолетам.
«Только успеваешь подумать о чем-то, он уже исполняет», — добавил он.
Генерал-майор Военно-воздушных сил Дании Ян Дам при этом выразил уверенность, что F-16 помогут ВСУ на поле боя.
В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что партия западных F-16 прибыла в республику. Украинский лидер подчеркнул, что гордится летчиками, которые научились управлять истребителями.
В России неоднократно отмечали, что получение этих истребителей для Украины ничего не поменяет — военные самолеты станут целями для систем противовоздушной обороны ВС РФ.
Депутат Алексей Чепа напоминал, что у России есть ракеты «воздух — воздух», которые по всем своим параметрам превосходят оружие F-16.