Зеленский подтвердил прибытие F-16 на Украину
Зеленский заявил о прибытии западных истребителей F-16 на Украину
Партия западных истребителей F-16 прибыла на Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Он поблагодарил Данию, Нидерланды и США за присланные самолеты, а также свою команду, которая отвечала за их поставку.
«F-16 на Украине. Мы обеспечили это», — написал Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что гордится летчиками, которые научились управлять истребителями и уже подняли их в воздух. Сколько именно самолетов получили военные, Зеленский не уточнил.
Заявление политика стало первым официальным подтверждением прибытия истребителей F-16 на Украину. Ранее о присланной первой партии самолетов сообщило агентство Bloomberg. Источники журналистов заявили, что речь идет о небольшом количестве.
По данным газеты The New York Times, малое число самолетов связано с нехваткой летчиков, которые способны ими управлять. Обучение прошли недостаточное число украинских военных, а также техников, которые должны заниматься обслуживанием истребителей.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что получение украинской армией F-16 не приведет к существенным изменениям в зоне проведения специальной военной операции. Он добавил, что у российских войск только увеличилось число целей для уничтожения.