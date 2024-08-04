Зеленский подтвердил прибытие F-16 на Украину

Партия западных истребителей F-16 прибыла на Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он поблагодарил Данию, Нидерланды и США за присланные самолеты, а также свою команду, которая отвечала за их поставку.

«F-16 на Украине. Мы обеспечили это», — написал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что гордится летчиками, которые научились управлять истребителями и уже подняли их в воздух. Сколько именно самолетов получили военные, Зеленский не уточнил.