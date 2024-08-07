НАТО опубликовал кадры с обучением украинских летчиков управлению F-16

НАТО обнародовал видео с обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Кадры опубликовали на странице альянса в соцсети Х .

Помимо полетов истребителей, на видео показали летчика ВСУ и датского генерала. Они высказали свое мнение об F-16. Украинец сказал, что самолет — «очень веселый для полетов».

Генерал-майор Военно-воздушных сил Дании Ян Дам в свою очередь назвал F-16 современными аппаратами, которые сравнимы с лучшими натовскими истребителями. Он выразил уверенность, что эти воздушные аппараты помогут ВСУ на поле боя.

Ранее американский политолог Марк Слебода заявил, что истребители F-16 очень устарели. Он заявил, что на Украине им придется противостоять «лучшей системе ПВО в мире», имея в виду российскую. Риск уничтожения американских истребителей при их приближении к линии боевого соприкосновения очень высок.