Российские системы ПВО назвали главной угрозой для F-16

Прибывшие на территорию Украины истребители F-16 станут целями для российских систем противовоздушной обороны. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что отечественные средства противовоздушной обороны готовили для поражения целого ряда целей, в которые включили американские истребители F-16.

«Это будет хорошая проверка для отлаживания наших систем ПВО. Думаю, американцы будут недовольны, когда украинские летчики будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от наших самолетов Су-57 и других», — заявил Чепа.

Депутат добавил, что на вооружении Воздушно-космических сил России также есть ракеты «воздух-воздух», которые по всем своим параметрам значительно превосходят оружие F-16.

Прибытие первой партии истребителей F-16 подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский. Он поблагодарил власти США, Дании и Великобритании за поставку самолетов.