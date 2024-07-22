Украинский коптер оставил без света 5 тысяч жителей Курской области

Губернатор Смирнов: украинский коптер повредил линии электропередачи в Глушкове

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные атаковали Курскую область. В Глушковском районе беспилотник повредил линии электропередачи, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в поселке Глушково Глушковского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера повреждены линии электропередачи», — заявил он.

Смирнов сообщил, что без света остались более пяти тысяч абонентов. По его словам, ремонтные работы начнут после стабилизации обстановки.

Последняя атака на Глушково стала шестой за месяц. До этого украинский беспилотник нацелили на поселок 18 июля, никто не пострадал.

Минувшей ночью над российскими регионами сбили 75 дронов, из них 47 засекли в Ростовской области. На Кубани обломки рухнули на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. В Астраханской области уничтожили пять БПЛА.

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