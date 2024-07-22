Пять беспилотников ВСУ уничтожили над Астраханской областью

Минобороны: ПВО уничтожила пять украинских дронов над Астраханской областью

Ali Hashisho/XinHua
Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов ВСУ над Астраханской областью. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны.

Украинские боевики пытались атаковать российские территории беспилотниками самолетного типа около 07:00 по московскому времени. Силы противовоздушной обороны пресекли работу ВСУ.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Астраханской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Только за минувшую ночь российские ПВО обезвредили 75 беспилотников. Около 47 дронов ВСУ уничтожили над Ростовской областью. Еще 17 беспилотников сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Восемь БПЛА уничтожили в небе над Краснодарским краем. По одному дрону — над Воронежской, Белгородской и Смоленской областями.

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